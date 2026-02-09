Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

На сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт Закону №14414 про внесення змін до законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері електронного документообігу з правом Європейського Союзу.

Наразі сучасне законодавство України щодо електронного документообігу відстає від технологій та європейських стандартів.

Закони початку 2000-х здебільшого замінювали паперові документи електронними копіями з обов’язковою візуалізацією, не враховуючи автоматизовану обробку даних і взаємодію між інформаційними системами.

Крім того, в українському законодавстві немає визначення структурованих електронних документів — документів, дані яких організовані так, щоб їх можна було обробляти, зберігати та передавати автоматично. Через це цифрова трансформація економіки ускладнюється, адже сучасний документообіг між підприємствами та державою значною мірою базується на структурованих даних.

Законопроєкт передбачає внесення комплексних змін до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», що створюють правову основу для повноцінного функціонування структурованих електронних документів.

Основні положення законопроєкту:

Запровадження терміну «структурований електронний документ» як електронного документа, що містить дані, організовані у визначеній формі та форматі, що дозволяє автоматизовану обробку, зберігання та передачу інформації. Запровадження терміну «неструктурований електронний документ» як електронного документа, що не має чітко визначеної структури або формату, і може містити текстову, графічну або іншу інформацію, організовану в довільному порядку. Оновлення терміну «обов’язковий реквізит електронного документа» з урахуванням специфіки структурованих документів, де реквізити подаються у вигляді семантично визначених елементів даних. Встановлення поділу електронних документів на структуровані та неструктуровані залежно від форми та формату даних, що дозволяє застосовувати диференційований підхід до правового регулювання різних типів документів. Кожний примірник структурованого електронного документа вважається оригіналом. Для структурованих електронних документів візуальна форма не вимагається, якщо вони відповідають затвердженим форматам даних для тлумачення змісту інформаційно-комунікаційними системами. Вимоги щодо візуального подання та паперових копій застосовуються лише до неструктурованих електронних документів. Передбачається можливість перевірки цілісності електронних документів, створених без накладення електронного підпису або печатки, із застосуванням інших засобів і методів захисту інформації відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

За оцінкою авторів, впровадження структурованих електронних документів відповідно до європейського стандарту EN 16931 дозволить автоматизувати процеси звірки, обліку ПДВ та фінансового контролю. За досвідом країн ЄС, це призводить до зниження податкового розриву з ПДВ на 15-20%, що для України може означати додаткові надходження до бюджету в розмірі 15-20 мільярдів гривень щорічно.

