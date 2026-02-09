  1. В Украине

За выходные от отравления угарным газом погибли 4 человека, пострадали 25, среди них – 15 детей

07:54, 9 февраля 2026
ГСЧС зафиксировала девять трагических случаев в восьми областях Украины в течение 7-8 февраля.
За выходные 7-8 февраля в Украине от отравления угарным газом погибли четыре человека, еще 25 человек пострадали, из них 15 – дети. Всего спасатели зафиксировали девять трагических случаев по всей стране. Об этом сообщили в ГСЧС.

Среди пострадавших – целые семьи, в том числе с совсем маленькими детьми. В частности, утром в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора отравились четыре человека, среди которых дети 2024 и 2025 годов рождения.

Из-за неисправности печного и газового отопления в Тернопольской области и в Виннице погибли четыре человека — по двое в каждом регионе.

Трагические события произошли преимущественно в сельской местности и охватили восемь областей: Винницкую, Тернопольскую, Киевскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую.

Основными причинами отравлений стали нарушения правил использования альтернативных источников энергии и систем отопления. Большинство случаев связано с неправильным использованием генераторов — зафиксировано пять инцидентов, когда оборудование устанавливали слишком близко к окнам или даже в помещениях.

Еще два случая произошли из-за неисправности печного отопления, в частности трещин в печах и преждевременно закрытых заслонок. В двух других случаях причиной отравления стали неисправности газового оборудования.

дети ГСЧС Украина отравление газ

