За вихідні від отруєння чадним газом загинули 4 людини, постраждали 25, серед них – 15 дітей

ДСНС зафіксувала дев’ять трагічних випадків у восьми областях України протягом 7-8 лютого.

За вихідні 7-8 лютого в Україні від отруєння чадним газом загинули чотири людини, ще 25 осіб постраждали, з них 15 — діти. Загалом рятувальники зафіксували дев’ять трагічних випадків по всій країні. Про це повідомили в ДСНС.

Серед постраждалих — цілі родини, зокрема з зовсім маленькими дітьми. Зокрема, вранці у селі Жуківці Київської області через порушення правил використання генератора отруїлися чотири людини, серед яких діти 2024 та 2025 років народження.

Через несправність пічного та газового опалення у Тернопільській області та у Вінниці загинули чотири людини — по двоє в кожному регіоні.

Трагічні події сталися переважно у сільській місцевості та охопили вісім областей: Вінницьку, Тернопільську, Київську, Полтавську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську.

Основними причинами отруєнь стали порушення правил використання альтернативних джерел енергії та систем опалення. Найбільше випадків пов’язано з неправильним використанням генераторів — зафіксовано п’ять інцидентів, коли обладнання встановлювали надто близько до вікон або навіть у приміщеннях.

Ще два випадки сталися через несправності пічного опалення, зокрема тріщини в печах та передчасно закриті заслінки. У двох інших випадках причиною отруєння стали несправності газового обладнання.

