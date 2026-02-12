Как декларировать подарки — разъяснение НАПК

Подарки в форме движимого имущества, транспортных средств или недвижимости указываются, если стоимость одного подарка превышает 5 прожиточных минимумов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что подарки являются доходом независимо от того, в какой форме они получены: в форме денежных средств или в иной форме. Подарок — это денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляются / получаются бесплатно или по цене ниже минимальной рыночной.

Это касается также подарков, которые субъект декларирования получает от члена семьи (или наоборот).

Оплата третьим лицом расходов субъекта декларирования или члена его семьи на отдых (перелет, проживание и т. п.), лечение, образование и т. п. считается подарком в неденежной форме, который, по общему правилу, должен быть отражен в декларации с указанием стоимости подарка.

Если третье лицо (поставщик образовательных услуг, организатор и т. п.) полностью или частично оплатило обучение субъекта декларирования или предоставило ему скидку по образовательной программе, которая предлагается не индивидуально определенному лицу, а неопределенному кругу лиц или определенному кругу лиц (например, прокурорам, судьям, государственным служащим и т. п.), которые соответствуют критериям отбора учебной программы (например, повышение квалификации), либо условием обучения по образовательной программе является официальное направление субъекта декларирования на обучение учреждением, где он работает, то это не является доходом для целей декларирования.

Оплата третьей стороной участия субъекта декларирования в публичном мероприятии не является доходом.

Доходы указываются независимо от их размера, кроме подарков. Подарки в форме денежных средств указываются в декларации, если размер таких подарков, полученных от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превышает 5 ПМ (16 640 грн). Подарок в форме иной, чем денежные средства (например, движимое имущество, транспортные средства, недвижимость и т. п.), указывается, если стоимость одного подарка превышает 5 ПМ.

Если полученный в отчетном периоде подарок в виде ценного движимого имущества, транспортного средства, недвижимого имущества, нематериального актива, ценных бумаг, денежных активов или иных объектов декларирования находится у субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, такой подарок должен быть также отражен в декларации в разделах 3 «Объекты недвижимости» (независимо от стоимости), 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» (при условии, если стоимость превышает 100 ПМ — 332 800 грн), 6 «Транспортные средства» (независимо от стоимости), 7 «Ценные бумаги» (независимо от стоимости), 12 «Денежные активы» (если совокупный размер денежных активов превышает 50 ПМ — 166 400 грн) и т. п. В декларации следующего отчетного периода, при условии, что такое имущество находится у субъекта декларирования или члена его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, а его стоимость превышает установленный порог для декларирования (например, 100 ПМ — для ценного движимого имущества (кроме транспортных средств), сведения о таком имуществе указываются только в соответствующем разделе декларации в зависимости от вида объекта декларирования.

В случае если стоимость подарка субъекту декларирования превышает 50 ПМ, необходимо дополнительно указать в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации сведения о договоре дарения, на основании которого приобретено право собственности на это имущество (подарок).

Если же такое имущество не принадлежит субъекту декларирования на последний день отчетного периода (например, вследствие заключенного договора купли-продажи), то в декларации сведения указываются следующим образом:

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации — дважды о полученных доходах:

в неденежной форме — в размере стоимости имущества, которое подарено (при условии, если стоимость подарка превышает 5 ПМ);

в денежной форме — доход от продажи имущества (подарка) (независимо от размера);

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» о:

договоре дарения, на основании которого приобретено право собственности на имущество (подарок) (при условии, если стоимость подарка превышает 50 ПМ);

договоре купли-продажи, на основании которого прекращено право собственности на имущество (подарок) (при условии, если стоимость предмета сделки превышает 50 ПМ).

Если же имущество, которое было подарено члену семьи субъекта декларирования в отчетном периоде, но не принадлежит ему на последний день отчетного периода (например, вследствие заключенного договора купли-продажи), то в декларации указываются только сведения в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» о полученных доходах:

в неденежной форме — в размере стоимости имущества, которое подарено (при условии, если стоимость подарка превышает 5 ПМ);

в денежной форме — как доход от продажи имущества (подарка) (независимо от размера).

