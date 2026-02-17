Затопление приюта в Кропивницком: сотни животных спасают из-за разлива реки, фото
В Кропивницком произошло подтопление приюта для животных БИМ. На месте продолжается масштабная эвакуация.
По информации ГСЧС, спасатели работали в приюте всю ночь после возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной затоплением территории. Для обеспечения работ они развернули осветительную технику, а также привлекли электриков, которые создали безопасные условия в зоне подтопления.
Отмечается, что причиной подтопления стал разлив реки из-за существенного повышения уровня воды. Ухудшение ситуации связывают с природными гидрологическими процессами. Из-за высокого уровня воды откачка на отдельных участках в настоящее время признана технически нецелесообразной.
На момент подтопления в приюте находились несколько сотен животных. Большинство из них содержались в открытых вольерах, куда вода беспрепятственно попадала во время разлива. Началась срочная эвакуация животных в безопасное место. От ГСЧС к работам привлекли 20 спасателей, четыре единицы техники и три лодки.
К операции присоединились и местные жители. Спасатели выносили животных из воды и передавали их горожанам для временной передержки. Среди спасённых — взрослые собаки разного размера, щенки и кошки.
