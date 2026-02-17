107 тысяч грелок для пограничников оказались некачественными – будут судить поставщика

ГПСУ понесла убытки на сумму более 5,6 млн грн из-за поставки несертифицированных средств обогрева.

Правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который организовал поставку некачественных нательных грелок для рук Государственной пограничной службе Украины, причинив имущественный ущерб на сумму почти 5,6 миллиона гривен. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в сентябре 2024 года воинская часть ГПСУ объявила тендер на закупку средств индивидуального обогрева. Победителем стал предприниматель, с которым заключили договор на поставку 107 000 грелок на общую сумму более 7 млн грн.

Однако, как установлено, продукция была изготовлена с нарушением технологии и из некачественных материалов. Она не соответствовала заявленным параметрам теплоотдачи, времени действия и не имела необходимой технической сертификации Министерства обороны Украины. Предприниматель, зная о нарушениях, все равно доставил грелки пограничникам, чем нанес ущерб государству.

Полиция провела 8 обысков по местам проживания фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. Изъята документация, печати, штампы, электронные подписи, образцы продукции и 7 700 долларов.

В настоящее время предпринимателю сообщено о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

