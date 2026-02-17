107 тисяч грілок для прикордонників виявилися неякісними – судитимуть постачальника

ДПСУ зазнала збитків на понад 5,6 млн грн через поставку несертифікованих засобів обігріву.

Правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який організував постачання неякісних натільних грілок для рук Державній прикордонній службі України, спричинивши майнові збитки на суму майже 5,6 мільйона гривень. Про це розповіли в Національній поліції України.

За даними слідства, у вересні 2024 року військова частина ДПСУ оголосила тендер на закупівлю засобів індивідуального обігріву. Переможцем став підприємець, з яким уклали договір на поставку 107 000 грілок на загальну суму понад 7 млн грн.

Проте, як встановлено, продукція була виготовлена з порушенням технології та з неякісних матеріалів. Вона не відповідала заявленим параметрам тепловіддачі, часу дії та не мала необхідної технічної сертифікації Міністерства оборони України. Підприємець, знаючи про порушення, все одно доставив грілки прикордонникам, чим завдав збитків державі.

Поліція провела 8 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у офісних та виробничих приміщеннях. Вилучено документацію, печатки, штампи, електронні підписи, зразки продукції та 7 700 доларів.

Нині підприємцю повідомлено про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

