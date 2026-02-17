Дополнительный отпуск на детей 17 дней: кто имеет право и когда предоставляется

В Украине законодательством предусмотрено предоставление дополнительного социального отпуска на детей продолжительностью до 17 календарных дней при наличии определенных оснований и с учетом установленных ограничений.

Федерация профсоюзов Украины рассказывает, кто может получить 17 дней дополнительного отпуска на детей.

Отмечается, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона Украины от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон №504) предусмотрено, что при наличии нескольких оснований для предоставления дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

При этом ограничение продолжительности отпуска именно 17 календарными днями касается количества оснований. Так, например, при наличии у работницы трёх оснований для получения указанного отпуска продолжительность этого отпуска всё равно не может превышать 17 календарных дней.

При этом ни одной нормой Закона №504 или Кодекса законов о труде Украины не предусмотрено, что такой отпуск может по желанию работника делиться на части.

Тем более работодатель даже при наличии согласия работницы не может вопреки нормам законодательства уменьшать продолжительность такого отпуска с 17 до 15 календарных дней.

