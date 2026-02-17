  1. В Украине

Дополнительный отпуск на детей 17 дней: кто имеет право и когда предоставляется

19:42, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине законодательством предусмотрено предоставление дополнительного социального отпуска на детей продолжительностью до 17 календарных дней при наличии определенных оснований и с учетом установленных ограничений.
Дополнительный отпуск на детей 17 дней: кто имеет право и когда предоставляется
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов Украины рассказывает, кто может получить 17 дней дополнительного отпуска на детей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона Украины от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон №504) предусмотрено, что при наличии нескольких оснований для предоставления дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребёнка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

При этом ограничение продолжительности отпуска именно 17 календарными днями касается количества оснований. Так, например, при наличии у работницы трёх оснований для получения указанного отпуска продолжительность этого отпуска всё равно не может превышать 17 календарных дней.

При этом ни одной нормой Закона №504 или Кодекса законов о труде Украины не предусмотрено, что такой отпуск может по желанию работника делиться на части.

Тем более работодатель даже при наличии согласия работницы не может вопреки нормам законодательства уменьшать продолжительность такого отпуска с 17 до 15 календарных дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]