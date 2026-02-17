Додаткова відпустка на дітей 17 днів: хто має право та коли надається

В Україні законодавством передбачено надання додаткової соціальної відпустки на дітей тривалістю до 17 календарних днів за наявності визначених підстав та з урахуванням установлених обмежень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація професійних спілок України розповідає, хто може отримати 17 днів додаткової відпустки на дітей.

Зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон №504) передбачено, що за наявності декількох підстав для надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

При цьому обмеження тривалості відпустки саме 17 календарними днями стосується кількості підстав. Так, наприклад, за наявності у працівниці трьох підстав для отримання зазначеної відпустки тривалість цієї відпустки все одно не може перевищувати 17 календарних днів.

При цьому жодною нормою Закону №504 або Кодексу законів про працю України не передбачено, що така відпустка може за бажанням працівника ділитися на частини.

Тим паче роботодавець навіть за наявності згоди працівниці не може всупереч нормам законодавства зменшувати тривалість такої відпустки з 17 до 15 календарних днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.