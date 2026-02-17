Польша готовит иск о репарациях против России за «советское господство»

Варшава параллельно сохраняет требование к Германии о 1,3 трлн евро компенсаций за преступления Второй мировой войны.

Фото: Reuters

Польша готовит иск о репарациях против России за преступления, совершенные во время советского господства, повторяя свое требование о 1,3 триллиона евро компенсации от Германии за преступления Второй мировой войны. Об этом сообщает Financial Times.

Директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать исторические преступления России, Бартош Гондек заявил, что это расследование будет более масштабным, чем работа по нацистским преступлениям, учитывая более четырех десятилетий холодной войны, когда Польша находилась под советским влиянием.

Как пишет FT, продвижение этого требования может обострить отношения с Москвой, особенно на фоне обвинений Варшавы в адрес Путина в усилении гибридной войны, в частности после инцидента с вторжением российских беспилотников в польское воздушное пространство в сентябре прошлого года.

Правительство Туска также заявляет, что Польша является одной из основных целей российских кибератак, и сообщает о задержании лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Гондек отметил, что пока рано говорить о возможном размере компенсации от Москвы и превысит ли он сумму, заявленную Берлину в 2022 году. Его команда из около десяти историков сталкивается с трудностями, в частности из-за отсутствия доступа к закрытым российским архивам и уничтожения или фальсификации документов в советский период. Он назвал расследование долгосрочным проектом.

Требование Польши к Германии остается нерешенным и вызывает споры внутри страны. Берлин настаивает, что вопрос репараций был юридически закрыт после Второй мировой войны. Оппозиционная партия Право и справедливость (PiS) считает, что правительство Туска недостаточно настойчиво добивается компенсаций от Германии. Проевропейская коалиция Туска пришла к власти в 2023 году, сменив PiS.

Евродепутат от PiS Аркадиуш Мулярчик, который в 2022 году возглавлял иск против Германии, заявил, что его партия планировала выдвинуть требование к России позже. В то же время он обвинил Туска в попытке использовать тему Москвы для отвлечения внимания от застоя в переговорах с Берлином.

Кремль долгое время отрицал такие преступления, как Катынский расстрел 1940 года, когда около 22 тысяч польских офицеров и гражданских лиц были казнены после раздела Польши Германией и СССР. Только в 2010 году российский парламент признал, что советский лидер Иосиф Сталин отдал приказ об этих убийствах.

По данным Financial Times, кроме военных преступлений, институт Гондека планирует оценить потери Польши из-за изменения границ и сокращения населения после 1945 года, а также определить долгосрочные экономические и социальные последствия советского господства в период холодной войны.

