  У світі

Польща готує позов про репарації проти Росії за «радянське панування»

17:36, 17 лютого 2026
Варшава паралельно зберігає вимогу до Німеччини щодо 1,3 трлн євро компенсацій за злочини Другої світової війни.
Польща готує позов про репарації проти Росії за «радянське панування»
Фото: Reuters
Польща готує позов про репарації проти Росії за злочини, скоєні під час радянського панування, повторюючи свою вимогу про 1,3 трильйона євро компенсації від Німеччини за злочини Другої світової війни. Про це повідомляє Financial Times.

Директор інституту, якому прем’єр-міністр Дональд Туск доручив розслідувати історичні злочини Росії, Бартош Ґондек заявив, що це розслідування буде масштабнішим, ніж робота щодо нацистських злочинів, з огляду на понад чотири десятиліття холодної війни, коли Польща перебувала під радянським впливом.

Як пише FT, просування цієї вимоги може загострити відносини з Москвою, особливо на тлі звинувачень Варшави на адресу Путіна у посиленні гібридної війни, зокрема після інциденту з вторгненням російських безпілотників у польський повітряний простір у вересні минулого року.

Уряд Туска також заявляє, що Польща є однією з основних цілей російських кібератак, і повідомляє про затримання осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Ґондек зазначив, що поки зарано говорити про можливий розмір компенсації від Москви та чи перевищить він суму, заявлену до Берліна у 2022 році. Його команда з близько десяти істориків стикається з труднощами, зокрема через відсутність доступу до закритих російських архівів і знищення або фальсифікацію документів у радянський період. Він назвав розслідування довгостроковим проєктом.

Вимога Польщі до Німеччини залишається невирішеною та викликає суперечки всередині країни. Берлін наполягає, що питання репарацій було юридично закрите після Другої світової війни. Опозиційна партія Право і справедливість (PiS) вважає, що уряд Туска недостатньо наполегливо домагається компенсацій від Німеччини. Проєвропейська коаліція Туска прийшла до влади у 2023 році, змінивши PiS.

Євродепутат від PiS Аркадіуш Мулярчик, який у 2022 році очолював позов проти Німеччини, заявив, що його партія планувала висунути вимогу до Росії пізніше. Водночас він звинуватив Туска у спробі використати тему Москви для відволікання уваги від застою в переговорах із Берліном.

Кремль тривалий час заперечував такі злочини, як Катинський розстріл 1940 року, коли близько 22 тисяч польських офіцерів і цивільних були страчені після поділу Польщі Німеччиною та СРСР. Лише у 2010 році російський парламент визнав, що радянський лідер Йосип Сталін віддав наказ про ці вбивства.

За даними Financial Times, окрім воєнних злочинів, інститут Ґондека планує оцінити втрати Польщі через зміну кордонів і скорочення населення після 1945 року, а також визначити довгострокові економічні й соціальні наслідки радянського панування в період холодної війни.

