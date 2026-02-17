17 км по замерзшему морю – в Эстонии официально открыли ледяную дорогу

Сезонный маршрут через замерзшее Балтийское море заработал после восьмилетнего перерыва и действует по строгим правилам безопасности.

Фото: en.clickpetroleoegas

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Эстонии официально открыли 17-километровую ледяную дорогу через замерзшее Балтийское море, которая соединяет острова Хийумаа и Сааремаа. Об этом сообщает Times Now World.

Сезонный маршрут обеспечивает зимнее сообщение между островами и служит альтернативой паромным перевозкам, которые в настоящее время затруднены низким уровнем моря и толстым льдом. Дорогой управляет подрядчик Verston Eesti.

Толщина льда на трассе составляет 24 сантиметра. Для водителей действуют строгие правила: запрещено пользоваться ремнями безопасности, чтобы в случае опасности можно было быстро покинуть автомобиль; также необходимо соблюдать определенный скоростной режим, чтобы избежать разрушительных вибраций льда.

Как сообщает Euronews, жители меньшего острова Хийумаа с населением около 9 тысяч человек ездят на Сааремаа, где проживает примерно 31 тысяча человек, за покупками, на кофе или чтобы отвезти детей в школу. Поездка на больший остров также обеспечивает сообщение с материковой частью страны.

Мэр Хийумаа Герго Тасуя отметил, что открытие ледяной дороги является не только необходимостью, но и частью местной культуры. Он подчеркнул, что поколениями жители прибрежных районов летом плавают и пользуются лодками, а зимой выходят на лед.

Ледяная дорога представляет собой обозначенный коридор на замерзшем море, где специалисты определили достаточную толщину льда для движения автомобилей. По словам руководителя дорожного обслуживания Verston Eesti Марека Коппеля, работники измеряют толщину льда каждые 100 метров, чтобы выявить участки с показателем более 24 сантиметров — это минимальный уровень для безопасного проезда. Также выравнивают ребристые участки и трещины. Погодные условия и состояние льда контролируют круглосуточно, а маршрут при необходимости корректируют.

Вес транспортного средства не должен превышать 2,5 тонны. Автомобили должны двигаться со скоростью менее 20 км/ч или в пределах 40–70 км/ч, поскольку скорость между этими показателями может вызвать вибрацию, опасную для льда. Остановки на маршруте запрещены, водители должны соблюдать безопасную дистанцию. Пассажирам не разрешается пристегиваться ремнями безопасности, а двери должны легко открываться для быстрой эвакуации в случае аварии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.