17 км по замерзлому морю – в Естонії офіційно відкрили крижану дорогу

20:00, 17 лютого 2026
Сезонний маршрут через замерзле Балтійське море запрацював після восьмирічної перерви та діє за суворими правилами безпеки.
Фото: en.clickpetroleoegas
В Естонія офіційно відкрили 17-кілометрову крижану дорогу через замерзле Балтійське море, яка з’єднує острови Хійумаа та Сааремаа. Про це повідомляє Times Now World.

Сезонний маршрут забезпечує зимове сполучення між островами та слугує альтернативою поромним перевезенням, які нині ускладнені низьким рівнем моря й товстим льодом. Дорогою керує підрядник Verston Eesti.

Товщина льоду на трасі становить 24 сантиметри. Для водіїв діють суворі правила: заборонено користуватися ременями безпеки, щоб у разі небезпеки можна було швидко залишити автомобіль; також необхідно дотримуватися визначеного швидкісного режиму, аби уникнути руйнівних вібрацій льоду.

Як повідомляє Euronews, мешканці меншого острова Хійумаа з населенням близько 9 тисяч осіб їздять на Сааремаа, де проживає приблизно 31 тисяча людей, за покупками, на каву або щоб відвезти дітей до школи. Поїздка на більший острів також забезпечує сполучення з материковою частиною країни.

Мер Хійумаа Герго Тасуя зазначив, що відкриття льодової дороги є не лише необхідністю, а й частиною місцевої культури. Він наголосив, що поколіннями жителі прибережних районів улітку плавають і користуються човнами, а взимку виходять на лід.

Крижана дорога є позначеним коридором на замерзлому морі, де фахівці визначили достатню товщину льоду для руху автомобілів. За словами керівника дорожнього обслуговування Verston Eesti Марека Коппеля, працівники вимірюють товщину льоду кожні 100 метрів, щоб виявити ділянки з показником понад 24 сантиметри — це мінімальний рівень для безпечного проїзду. Також вирівнюють ребристі ділянки та тріщини. Погодні умови й стан льоду контролюють цілодобово, а маршрут за потреби коригують.

Вага транспортного засобу не повинна перевищувати 2,5 тонни. Автомобілі мають рухатися зі швидкістю менш як 20 км/год або в межах 40–70 км/год, оскільки швидкість між цими показниками може спричинити вібрацію, небезпечну для льоду. Зупинки на маршруті заборонені, водії повинні дотримуватися безпечної дистанції. Пасажирам не дозволяється пристібатися ременями безпеки, а двері мають легко відкриватися для швидкої евакуації у разі аварії.

