  1. В Україні
  2. / Фото

Затоплення притулку в Кропивницькому: сотні тварин рятують через розлив річки, фото

18:48, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через різкий розлив річки під водою опинилася територія місцевого притулку для тварин.
Затоплення притулку в Кропивницькому: сотні тварин рятують через розлив річки, фото
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кропивницькому сталося підтоплення притулку для тварин БІМ. На місці триває масштабна евакуація. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією ДСНС, рятувальники працювали в притулку всю ніч після виникнення надзвичайної ситуації, спричиненої затопленням території. Для забезпечення робіт вони розгорнули освітлювальну техніку, а також залучили електриків, які створили безпечні умови в зоні підтоплення.

Зазначається, що причиною підтоплення став розлив річки через суттєве підвищення рівня води. Погіршення ситуації пов’язують із природними гідрологічними процесами. Через високий рівень води відкачування на окремих ділянках наразі визнано технічно недоцільним.

На момент підтоплення в притулку перебували кілька сотень тварин. Більшість із них утримувалися у відкритих вольєрах, куди вода безперешкодно потрапляла під час розливу. Розпочалася термінова евакуація тварин у безпечне місце. Від ДСНС до робіт залучили 20 рятувальників, чотири одиниці техніки та три човни.

До операції долучилися й місцеві жителі. Рятувальники виносили тварин із води та передавали їх містянам для тимчасової перетримки. Серед врятованих — дорослі собаки різного розміру, цуценята та коти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кропивницький тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]