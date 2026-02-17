Вищий суд Праги підтвердив умовний термін для чеського добровольця, який воював під Києвом

Лукаш Пашкуляк отримав три роки умовно за намір воювати в Іраку та участь у бойових діях в Україні.

Вищий суд у Празі залишив чинним трирічний умовний термін для Лукаша Пашкуляка, визнавши його винним у підтримці та пропаганді тероризму і службі в іноземних збройних формуваннях. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Згідно з обвинувальним висновком, Пашкуляк у 2021 році поїхав до Іраку з метою приєднатися до курдських YPG та Курдської робітничої партії (PKK), яка включена до списку терористичних організацій ЄС. Він пройшов одноденне навчання зі штурмової гвинтівки, але через незнання мови та місцевих умов пробув там лише десять днів і повернувся до Чехії.

У березні 2022 року Пашкуляк поїхав до Києва та воював проти Росії у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ», що зараз входить до складу української армії. Він був розгорнутий поблизу Ірпеня та у Харківській області, служив до кінця квітня й повернувся до Чехії. Підсудному загрожувало до 12 років позбавлення волі.

Сам Пашкуляк заявляв, що під час служби не використовував зброю, а керував безпілотником для виявлення російських позицій, і сприймав свої дії як допомогу Україні та захист Чеської Республіки. Він також покладався на запевнення колишнього прем’єр-міністра Петра Фіали щодо амністії чеським добровольцям.

Однак суд послався на прецедентне право Верховного суду, за яким політичні заяви не є обов’язковими з точки зору кримінального права. Апеляційна палата зазначила, що мотиви підсудного не були повністю чистими. Суддя додав, що можна було б розглянути суворіше покарання, але прокурор не оскаржив вирок міського суду, тому термін залишився умовним.

