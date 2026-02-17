Высший суд Праги подтвердил условный срок для чешского добровольца, воевавшего под Киевом

Лукаш Пашкуляк получил три года условно за намерение воевать в Ираке и участие в боевых действиях в Украине.

Высший суд в Праге оставил в силе трехлетний условный срок для Лукаша Пашкуляка, признав его виновным в поддержке и пропаганде терроризма и службе в иностранных вооруженных формированиях. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Согласно обвинительному заключению, Пашкуляк в 2021 году поехал в Ирак с целью присоединиться к курдским YPG и Курдской рабочей партии (PKK), которая включена в список террористических организаций ЕС. Он прошел однодневное обучение по штурмовой винтовке, но из-за незнания языка и местных условий пробыл там всего десять дней и вернулся в Чехию.

В марте 2022 года Пашкуляк поехал в Киев и воевал против России в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь», который сейчас входит в состав украинской армии. Он был развернут вблизи Ирпеня и в Харьковской области, служил до конца апреля и вернулся в Чехию. Подсудимому грозило до 12 лет лишения свободы.

Сам Пашкуляк заявлял, что во время службы не использовал оружие, а управлял беспилотником для выявления российских позиций и воспринимал свои действия как помощь Украине и защиту Чешской Республики. Он также полагался на заверения бывшего премьер-министра Петра Фиалы об амнистии чешским добровольцам.

Однако суд сослался на прецедентное право Верховного суда, согласно которому политические заявления не являются обязательными с точки зрения уголовного права. Апелляционная палата отметила, что мотивы подсудимого не были полностью чистыми. Судья добавил, что можно было бы рассмотреть более строгое наказание, но прокурор не обжаловал приговор городского суда, поэтому срок остался условным.

