Єдність практики та проблеми скасування рішень: у КАС ВС відбулася зустріч із головами апеляційних та окружних адмінсудів

У фокусі — навантаження на суди в умовах війни та формування правових висновків для уніфікації практики.

У Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду відбулася робоча зустріч з головами апеляційних та окружних адміністративних судів з обговорення актуальних питань здійснення адміністративного судочинства.

Участь у заході взяли голова КАС ВС Ігор Дашутін, секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС Раїса Ханова, секретар судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС Андрій Рибачук та секретар судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС Жанна Мельник-Томенко.

Під час робочої зустрічі очільник КАС ВС Ігор Дашутін зауважив, що повномасштабна війна в Україні вимагає постійної адаптації роботи судів до нових викликів. Ці питання перебувають під безперервним контролем.

Спікер акцентував на унікальній правовій природі процесуальної діяльності КАС ВС, адже залежно від категорії справи КАС ВС може буди судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Зокрема, за результатами 2025 року переважну більшість розглянутих справ – 99 % (56 112 одиниць) становили справи та матеріали, розглянуті в касаційному порядку.

Голова КАС ВС висвітлив питання щодо забезпечення єдності судової практики. Серед іншого, він навів статистику оскарження рішень апеляційних адміністративних судів до КАС ВС за 2025 рік та проаналізував результати касаційного перегляду судових рішень у звітному періоді.

Насамкінець Ігор Дашутін наголосив, що пріоритетом роботи є дотримання високих стандартів і якості адміністративного судочинства. КАС ВС готовий взаємодіяти з апеляційними та окружними адміністративними судами, зокрема й шляхом надання інформаційно-аналітичних матеріалів.

Раїса Ханова поінформувала про результати перегляду суддями палати судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій. За її словами, кожна четверта справа, яка надходить до ВС, – податкова. Це навантаження не змінюється.

У 2025 році 25 % переглянутих рішень було скасовано через порушення норм процесуального права. Аналіз постанов Верховного Суду свідчить, що найпоширенішою причиною скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій є надмірний формалізм, який обмежує доступ до правосуддя та право на апеляційний перегляд.

Щодо забезпечення єдності судової практики секретар палати, зокрема, зазначила, що протягом минулого року до реєстру усталених правових позицій колегій суддів КАС ВС внесено 80 позицій, сформованих суддями відповідної палати. Вона закликала колег активніше використовувати цей інформаційний продукт у своїй роботі. Спікерка також відзначила, що суди переважно дотримуються правових висновків, сформованих Верховним Судом.

Андрій Рибачук зазначив, що станом на початок 2026 року на розгляді судової палати перебуває 6 справ щодо захисту прав у соціальних і пенсійних спорах. Він закликав колег звернути особливу увагу на ці провадження та ухвали про їх передачу на розгляд судової палати. «Найближчим часом планується сформувати правові висновки, які допоможуть уніфікувати практику. Це вкрай важливо, оскільки справи цієї категорії є системними та масовими в судах першої та апеляційної інстанцій», – сказав доповідач.

Спікер представив результати касаційного перегляду рішень за 2025 рік у розрізі апеляційних округів. Андрій Рибачук поінформував, що впродовж звітного періоду судді судової палати розглянули в касаційному порядку 1510 справ. Найбільшу питому вагу серед них становлять спори щодо реалізації публічної політики у сфері праці, зайнятості населення, соціального захисту громадян та публічної житлової політики. Зазначена категорія справ залишається однією з найчутливіших для суспільства, особливо в умовах воєнного стану.

Під час виступу секретар палати також наголосив на важливості моніторингу практики ВС, зокрема висновків у палатних справах. Оскільки такі висновки охоплюють великі масиви спорів, їх врахування безпосередньо впливає на якість судочинства. Несвоєчасне відстеження позицій Верховного Суду призводить до скасування рішень у типових справах, що негативно позначається на статистичних показниках діяльності судів. Окрім цього, важливо стежити за практикою Конституційного Суду України, адже вона часто перетинається з практикою ВС у багатьох категоріях справ. Системне розуміння та вчасна реакція на висновки ВС суттєво покращать показники якості розгляду справ, наголосив доповідач.

Жанна Мельник-Томенко поінформувала про результати перегляду суддями судової палати рішень судів першої та апеляційної інстанцій у 2025 році. За її словами, найчастіше суди припускалися помилок у справах щодо виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, індексації грошового забезпечення та компенсації, а також у спорах про дисциплінарні стягнення та звільнення.

Крім того, акцентувала спікерка, адміністративна юстиція інтегрована в Дорожню карту з питань верховенства права. Зокрема, одним із пріоритетів із дедлайном у IV кварталі 2027 року є завершення розгляду спорів щодо атестації прокурорів. Нині на розгляді судової палати перебуває понад 100 касаційних проваджень цієї категорії. Уже сформована певна судова практика.

Під час робочої зустрічі з доповідями щодо актуальних питань у сфері судочинства виступили також Голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник, член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич. У межах заходу виступив і голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус. Він акцентував на справах, що потребують формування правової позиції, та ініціював обговорення питань щодо організаційного та матеріального забезпечення судів.

