Единство практики и проблемы отмены решений: в КАС ВС состоялась встреча с председателями апелляционных и окружных административных судов

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда состоялась рабочая встреча с председателями апелляционных и окружных административных судов по обсуждению актуальных вопросов осуществления административного судопроизводства.

Участие в мероприятии приняли председатель КАС ВС Игорь Дашутин, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о налогах, сборах и иных обязательных платежах КАС ВС Раиса Ханова, секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав КАС ВС Андрей Рыбачук и секретарь судебной палаты по рассмотрению дел об избирательном процессе и референдуме, а также защите политических прав граждан КАС ВС Жанна Мельник-Томенко.

Во время рабочей встречи руководитель КАС ВС Игорь Дашутин отметил, что полномасштабная война в Украине требует постоянной адаптации работы судов к новым вызовам. Эти вопросы находятся под непрерывным контролем.

Спикер акцентировал внимание на уникальной правовой природе процессуальной деятельности КАС ВС, поскольку в зависимости от категории дела КАС ВС может быть судом первой, апелляционной и кассационной инстанций. В частности, по результатам 2025 года подавляющее большинство рассмотренных дел – 99 % (56 112 единиц) – составили дела и материалы, рассмотренные в кассационном порядке.

Председатель КАС ВС осветил вопрос обеспечения единства судебной практики. В частности, он привел статистику обжалования решений апелляционных административных судов в КАС ВС за 2025 год и проанализировал результаты кассационного пересмотра судебных решений в отчетном периоде.

В завершение Игорь Дашутин подчеркнул, что приоритетом работы является соблюдение высоких стандартов и качества административного судопроизводства. КАС ВС готов взаимодействовать с апелляционными и окружными административными судами, в том числе путем предоставления информационно-аналитических материалов.

Раиса Ханова проинформировала о результатах пересмотра судьями палаты судебных решений судов первой и апелляционной инстанций. По ее словам, каждое четвертое дело, поступающее в ВС, – налоговое. Эта нагрузка не меняется.

В 2025 году 25 % пересмотренных решений были отменены из-за нарушения норм процессуального права. Анализ постановлений Верховного Суда свидетельствует, что наиболее распространенной причиной отмены решений судов первой и апелляционной инстанций является чрезмерный формализм, который ограничивает доступ к правосудию и право на апелляционный пересмотр.

Относительно обеспечения единства судебной практики секретарь палаты, в частности, отметила, что в течение прошлого года в реестр устоявшихся правовых позиций коллегий судей КАС ВС внесено 80 позиций, сформированных судьями соответствующей палаты. Она призвала коллег активнее использовать этот информационный продукт в своей работе. Спикер также отметила, что суды в основном придерживаются правовых выводов, сформированных Верховным Судом.

Андрей Рыбачук отметил, что по состоянию на начало 2026 года на рассмотрении судебной палаты находится 6 дел о защите прав в социальных и пенсионных спорах. Он призвал коллег обратить особое внимание на эти производства и определения об их передаче на рассмотрение судебной палаты. «В ближайшее время планируется сформировать правовые выводы, которые помогут унифицировать практику. Это крайне важно, поскольку дела этой категории являются системными и массовыми в судах первой и апелляционной инстанций», – сказал докладчик.

Спикер представил результаты кассационного пересмотра решений за 2025 год в разрезе апелляционных округов. Андрей Рыбачук сообщил, что в течение отчетного периода судьи судебной палаты рассмотрели в кассационном порядке 1510 дел. Наибольший удельный вес среди них составляют споры о реализации публичной политики в сфере труда, занятости населения, социальной защиты граждан и публичной жилищной политики. Указанная категория дел остается одной из наиболее чувствительных для общества, особенно в условиях военного положения.

Во время выступления секретарь палаты также подчеркнул важность мониторинга практики ВС, в частности выводов в палатных делах. Поскольку такие выводы охватывают большие массивы споров, их учет непосредственно влияет на качество судопроизводства. Несвоевременное отслеживание позиций Верховного Суда приводит к отмене решений в типовых делах, что негативно отражается на статистических показателях деятельности судов. Кроме того, важно следить за практикой Конституционного Суда Украины, поскольку она часто пересекается с практикой ВС во многих категориях дел. Системное понимание и своевременная реакция на выводы ВС существенно улучшат показатели качества рассмотрения дел, подчеркнул докладчик.

Жанна Мельник-Томенко проинформировала о результатах пересмотра судьями судебной палаты решений судов первой и апелляционной инстанций в 2025 году. По ее словам, чаще всего суды допускали ошибки в делах о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащим, индексации денежного обеспечения и компенсации, а также в спорах о дисциплинарных взысканиях и увольнении.

Кроме того, акцентировала спикер, административная юстиция интегрирована в Дорожную карту по вопросам верховенства права. В частности, одним из приоритетов с дедлайном в IV квартале 2027 года является завершение рассмотрения споров об аттестации прокуроров. В настоящее время на рассмотрении судебной палаты находится более 100 кассационных производств этой категории. Уже сформирована определенная судебная практика.

Во время рабочей встречи с докладами по актуальным вопросам в сфере судопроизводства также выступили Председатель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура, Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник, член Высшего совета правосудия Александр Сасевич. В рамках мероприятия выступил и председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус. Он акцентировал внимание на делах, требующих формирования правовой позиции, и инициировал обсуждение вопросов организационного и материального обеспечения судов.

