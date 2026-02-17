Начальника київського ШЕУ судитимуть за переплату 2 млн грн на дорожню сіль

Начальника відділу ШЕУ Солом’янського району обвинувачують у службовій недбалості.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва».

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, посадовця обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі протиожеледних засобів, що спричинило збитки столичному бюджету. Встановлено, що він не провів належний моніторинг ринкових цін на дорожню сіль, через що її придбали за вищою, ніж ринкова, ціною.

За результатами експертиз, переплата склала понад 2 млн гривень. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.