  1. В Украине

Начальника киевского ШЭУ будут судить за переплату 2 млн грн на дорожную соль

19:06, 17 февраля 2026
Начальника отдела ШЭУ Соломенского района обвиняют в служебной халатности.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника отдела «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района города Киева».

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, чиновника обвиняют в служебной халатности при закупке противоожележных средств, что привело к убыткам столичного бюджета. Установлено, что он не провел надлежащий мониторинг рыночных цен на дорожную соль, из-за чего ее приобрели по цене выше рыночной.

По результатам экспертиз, переплата составила более 2 млн гривен. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов.

суд прокуратура Киев дороги подозреваемый

