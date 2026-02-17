ВАКС обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку

Антикорсуд відправив його під арешт із можливістю внесення застави у 200 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Про це повідомляє ВАКС.

Так, Галущенка відправили під арешт — також ВАКС передбачив для нього можливість внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вказує, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 200 млн гривень.

Також на ньоо покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Відомо, що колишньому міністру інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.

Додамо, що 16 лютого Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.