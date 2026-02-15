Детективи НАБУ затримали на кордоні колишнього міністра енергетики Германа Галущенка

НАБУ затримало Германа Галущенка у справі «Мідас».

15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.

В НАБУ зазначили: «Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду».

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

