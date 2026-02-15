Детективы НАБУ задержали на границе бывшего министра энергетики Германа Галущенко

НАБУ задержало Германа Галущенко по делу «Мидас».

15 февраля детективы НАБУ в рамках дела «Мидас» задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь государственную границу.

В НАБУ отметили: «Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда».

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

