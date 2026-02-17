ВАКС избрал меру пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Об этом сообщает ВАКС.
Так, Галущенко отправили под арест — также ВАКС предусмотрел для него возможность внесения залога в размере 200 млн гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура указывает, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн гривен.
Также на него возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Известно, что бывшему министру инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 февраля детективы НАБУ в рамках дела «Мидас» задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь государственную границу.
Добавим, что 16 февраля Галущенко объявили подозрение в деле «Мидас».
