Бывшему министру энергетики Герману Галущенко объявили подозрение в деле «Мидас»

По данным НАБУ, экс-министра разоблачили в отмывании средств и участии в преступной организации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 февраля детективы НАБУ в рамках дела «Мидас» задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь государственную границу.

16 февраля НАБУ и САП объявили подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Об этом сообщили в ведомствах.

«НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу «Мидас». В отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблачённой НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».

«Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого», — заявили в НАБУ.

С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую супругу и четырёх детей высокопоставленного чиновника.

«Эти компании стали «инвесторами» фонда (путём покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трёх швейцарских банках.

Полученные в Украине и в порядке международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого на должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд», — сообщили в НАБУ.

В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Ещё более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

В НАБУ также добавили, что часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей супруги. Остальные средства положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Галущенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

