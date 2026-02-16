  1. В Україні

Ексміністру енергетики Герману Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас»

08:33, 16 лютого 2026
За даними НАБУ, ексміністра викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації.
Фото: lb.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.

16 лютого НАБУ та САП оголосили підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Про це повідомили у відомствах.

«НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі «Мідас». На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років)», - йдеться у заяві.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій».

«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного», - заявили у НАБУ.

З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

«Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд», - повідомили у НАБУ.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

У НАБУ також додали, що частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Галущенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

НАБУ САП

