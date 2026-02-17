Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

В Україні планується суттєве підвищення оплати праці педагогів та працівників соціальної і реабілітаційної сфери. На сайті Верховної Ради зареєстрували Проєкт Закону № 15033 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який передбачає збільшення посадових окладів педагогів на 40 %, а зарплат працівників соцсфери — у 2,5 рази.

Ці підвищення вже передбачені постановою Кабміну від 26 грудня 2025 року (№ 1749 та № 1750), але для їхньої реалізації потрібні додаткові кошти з державного бюджету.

Чому виникла потреба у внесенні змін

Нині освітня субвенція не охоплює всі заклади, де працюють педагоги, і не поширюється на оплату праці педагогів закладів дошкільної, позашкільної та мистецької освіти (крім спеціалізованих закладів, визначених статтею 103-2 Бюджетного кодексу України). Також вона не забезпечує фінансування оплати праці педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти у частині професійної підготовки здобувачів освіти.

Крім того, не передбачено фінансування підвищення оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг.

При цьому перелік посад педагогічних працівників, для яких передбачено підвищення оплати праці за постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2025 р. № 1749, охоплює більше категорій, ніж заклади, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Через це виникає потреба в додатковому фінансовому ресурсі для забезпечення виконання цієї та постанови № 1750 щодо підвищення заробітної плати відповідних працівників.

Як планують фінансувати

Проєкт закону пропонує збільшити доходи і видатки держбюджету на 20 млрд грн. Джерела фінансування посилення боротьби з тіньовою економікою та зростання надходжень від податків:

ПДФО — 5,176 млрд грн,

Акцизний податок — 6,692 млрд грн,

ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг — 8,132 млрд грн.

Ці кошти будуть спрямовані на підвищення заробітної плати: для педагогів — 15 млрд грн, для працівників соціальної сфери та реабілітаційних послуг — 5 млрд грн.

Очікується, що прийняття законопроєкту забезпечить належну реалізацію державної політики у сферах освіти та соціального захисту шляхом створення стабільних фінансових умов для функціонування відповідних закладів і установ. Забезпечення фінансування підвищення рівня оплати праці сприятиме мотивації працівників, зменшенню плинності кадрів, залученню кваліфікованих фахівців та збереженню професійного кадрового потенціалу у зазначених сферах.

