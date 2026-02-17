Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В Украине планируется существенное повышение оплаты труда педагогов и работников социальной и реабилитационной сферы. На сайте Верховной Рады зарегистрирован Проект Закона № 15033 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который предусматривает увеличение должностных окладов педагогов на 40 %, а зарплат работников соцсферы — в 2,5 раза.

Эти повышения уже предусмотрены постановлением Кабмина от 26 декабря 2025 года (№ 1749 и № 1750), но для их реализации необходимы дополнительные средства из государственного бюджета.

Почему возникла необходимость внесения изменений

В настоящее время образовательная субвенция не охватывает все заведения, где работают педагоги, и не распространяется на оплату труда педагогов дошкольных, внешкольных и художественных образовательных учреждений (кроме специализированных заведений, определенных статьей 103-2 Бюджетного кодекса Украины). Также она не обеспечивает финансирование оплаты труда педагогических работников учреждений профессионального и фахового предвысшего образования в части профессиональной подготовки обучающихся.

Кроме того, не предусмотрено финансирование повышения оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг.

При этом перечень должностей педагогических работников, для которых предусмотрено повышение оплаты труда постановлением Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2025 г. № 1749, охватывает больше категорий, чем учреждения, финансируемые за счет образовательной субвенции. По этой причине возникает необходимость в дополнительном финансовом ресурсе для обеспечения выполнения этого и постановления № 1750 о повышении заработной платы соответствующих работников.

Как планируют финансировать

Проект закона предлагает увеличить доходы и расходы госбюджета на 20 млрд грн. Источники финансирования — усиление борьбы с теневой экономикой и рост налоговых поступлений:

НДФЛ — 5,176 млрд грн,

Акцизный налог — 6,692 млрд грн,

НДС с произведенных в Украине товаров и услуг — 8,132 млрд грн.

Эти средства будут направлены на повышение заработной платы: для педагогов — 15 млрд грн, для работников социальной сферы и реабилитационных услуг — 5 млрд грн.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит надлежащее осуществление государственной политики в сферах образования и социальной защиты путем создания стабильных финансовых условий для функционирования соответствующих учреждений. Обеспечение финансирования повышения уровня оплаты труда будет способствовать мотивации работников, снижению текучести кадров, привлечению квалифицированных специалистов и сохранению профессионального кадрового потенциала в указанных сферах.

