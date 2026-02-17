  1. Публикации
  2. / Законодательство

Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

17:00, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.
Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируется существенное повышение оплаты труда педагогов и работников социальной и реабилитационной сферы. На сайте Верховной Рады зарегистрирован Проект Закона № 15033 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который предусматривает увеличение должностных окладов педагогов на 40 %, а зарплат работников соцсферы — в 2,5 раза.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эти повышения уже предусмотрены постановлением Кабмина от 26 декабря 2025 года (№ 1749 и № 1750), но для их реализации необходимы дополнительные средства из государственного бюджета.

Почему возникла необходимость внесения изменений

В настоящее время образовательная субвенция не охватывает все заведения, где работают педагоги, и не распространяется на оплату труда педагогов дошкольных, внешкольных и художественных образовательных учреждений (кроме специализированных заведений, определенных статьей 103-2 Бюджетного кодекса Украины). Также она не обеспечивает финансирование оплаты труда педагогических работников учреждений профессионального и фахового предвысшего образования в части профессиональной подготовки обучающихся.

Кроме того, не предусмотрено финансирование повышения оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг.

При этом перечень должностей педагогических работников, для которых предусмотрено повышение оплаты труда постановлением Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2025 г. № 1749, охватывает больше категорий, чем учреждения, финансируемые за счет образовательной субвенции. По этой причине возникает необходимость в дополнительном финансовом ресурсе для обеспечения выполнения этого и постановления № 1750 о повышении заработной платы соответствующих работников.

Как планируют финансировать

Проект закона предлагает увеличить доходы и расходы госбюджета на 20 млрд грн. Источники финансирования — усиление борьбы с теневой экономикой и рост налоговых поступлений:

  • НДФЛ — 5,176 млрд грн,
  • Акцизный налог — 6,692 млрд грн,
  • НДС с произведенных в Украине товаров и услуг — 8,132 млрд грн.

Эти средства будут направлены на повышение заработной платы: для педагогов — 15 млрд грн, для работников социальной сферы и реабилитационных услуг — 5 млрд грн.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит надлежащее осуществление государственной политики в сферах образования и социальной защиты путем создания стабильных финансовых условий для функционирования соответствующих учреждений. Обеспечение финансирования повышения уровня оплаты труда будет способствовать мотивации работников, снижению текучести кадров, привлечению квалифицированных специалистов и сохранению профессионального кадрового потенциала в указанных сферах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект зарплата школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]