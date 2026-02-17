Європарламент відключив функції ШІ на планшетах депутатів через ризики кібербезпеки

Вбудовані інструменти штучного інтелекту відключили після оцінки ІТ-відділу щодо можливих витоків даних.

Європейський парламент відключив вбудовані функції штучного інтелекту на корпоративних планшетах і телефонах депутатів та їхніх співробітників через занепокоєння щодо кібербезпеки і захисту даних. Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішній електронний лист установи.

У повідомленні, розісланому членам парламенту в понеділок, зазначається, що ІТ-служба не може гарантувати безпеку цих інструментів. Зокрема, йдеться про функції, які використовують хмарні сервіси для виконання завдань, що могли б оброблятися локально, передаючи дані з пристрою постачальникам послуг. Повний обсяг інформації, яка може передаватися, ще оцінюється, тому до з’ясування всіх обставин функції вирішили залишити вимкненими.

Обмеження стосуються таких інструментів, як помічники з написання текстів і створення резюме, удосконалені віртуальні асистенти та функції підсумовування вебсторінок. Водночас електронна пошта, календарі, документи та інші базові робочі застосунки продовжують працювати.

Європейський Союз останніми роками посилив політику захисту даних, зокрема через побоювання щодо іноземних технологічних постачальників. У листопаді група депутатів закликала відмовитися від внутрішнього використання програмного забезпечення Microsoft на користь європейських альтернатив. У 2023 році парламент також заборонив застосунок TikTok на службових пристроях і рекомендував депутатам видалити його з особистих телефонів.

У письмовому коментарі для Politico пресслужба Європарламенту заявила, що постійно відстежує кіберзагрози та оперативно вживає заходів для їх запобігання, але не розкриває деталей із міркувань безпеки.

Також у листі депутатам рекомендували застосовувати подібні запобіжні заходи на особистих пристроях, особливо якщо вони використовуються для роботи. Зокрема, радять не надавати інструментам ШІ доступ до службових електронних листів, документів чи внутрішньої інформації, обережно користуватися сторонніми програмами та уникати надання широкого доступу до даних.

