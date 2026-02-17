Европарламент отключил функции ИИ на планшетах депутатов из-за рисков кибербезопасности

Встроенные инструменты искусственного интеллекта отключили после оценки ИТ-отдела относительно возможных утечек данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский парламент отключил встроенные функции искусственного интеллекта на корпоративных планшетах и телефонах депутатов и их сотрудников из-за опасений по поводу кибербезопасности и защиты данных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутреннее электронное письмо учреждения.

В сообщении, разосланном членам парламента в понедельник, отмечается, что ИТ-служба не может гарантировать безопасность этих инструментов. В частности, речь идет о функциях, которые используют облачные сервисы для выполнения задач, которые могли бы обрабатываться локально, передавая данные с устройства поставщикам услуг. Полный объем информации, которая может передаваться, еще оценивается, поэтому до выяснения всех обстоятельств функции решили оставить отключенными.

Европейский Союз в последние годы усилил политику защиты данных, в частности из-за опасений по поводу иностранных технологических поставщиков. В ноябре группа депутатов призвала отказаться от внутреннего использования программного обеспечения Microsoft в пользу европейских альтернатив. В 2023 году парламент также запретил приложение TikTok на служебных устройствах и рекомендовал депутатам удалить его с личных телефонов.

В письменном комментарии для Politico пресс-служба Европарламента заявила, что постоянно отслеживает киберугрозы и оперативно принимает меры для их предотвращения, но не раскрывает подробностей из соображений безопасности.

Также в письме депутатам рекомендовали применять подобные меры предосторожности на личных устройствах, особенно если они используются для работы. В частности, советуют не предоставлять инструментам ИИ доступ к служебным электронным письмам, документам или внутренней информации, осторожно пользоваться сторонними программами и избегать предоставления широкого доступа к данным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.