Кабінет Міністрів змінює правила закупівель вживаних авто для ЗСУ

Уряд легалізував спрощення прямих закупівель вживаних транспортних засобів безпосередньо військовими частинами.

З самого початку повномасштабної війни транспорт на передовій - це не просто необхідність, а засіб для виживання, що забезпечує військових, маневреністю, швидкістю і можливістю евакуювати поранених. Сьогодні кожна військова частина так само потребує нових пікапів чи позашляховиків для евакуацій, підвезення БК та для розвідки. На практиці, на передову відправляються вже вживані машини, або ті, що приїхали з за кордону спеціально для військових потреб. І якщо такий транспорт надходить не від волонтерів, військова частина закуповує його самостійно, по процедурі передбаченій в постанові КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Враховуючи динаміку виникнення потреб на фронті - чинний процес закупівлі транспорту занадто бюрократичний. 16 лютого 2026 року Уряд прийняв Постанову № 200, яка змінює правила гри для оборонних замовників. Відповідні зміни вносяться в пункт 13 постанови № 1178, і стосуються виключно військових частин, які уповноважені державними замовниками у сфері оборони на здійснення закупівель. Тепер командир частини або уповноважена особа може знайти необхідний пікап на вторинному ринку та викупити його напряму, за умови, що це передбачено штатно-табельною потребою.

Змінами чітко визначено перелік транспортних засобів, які можна придбати без тендера:мікроавтобуси та легкові автомобілі підвищеної прохідності, зокрема з типом кузова пікап, мотоцикли та мотовсюдиходи, квадроцикли і навіть багі. Крім того, передбачена і можливість придбання техніки з електричними або гібридними силовими установками, що досить важливо для забезпечення безшумних груп, наприклад для розвідки. Залишається ще питання повного устаткування військових частин джерелами безперебійного живлення.

Щодо правил придбання транспорту за прямим договором - ще раз зазначимо, обов'язковою умовою для здійснення такої закупівлі є наявність штатно-табельної потреби в таких транспортних засобах у конкретної військової частини. Оскільки стандартного аукціону у системі Prozorro не відбуватиметься, уряд запропонував визначати вартість вживаного транспорту на підставі звіту про оцінку майна. Послуги суб’єкта оціночної діяльності будуть включатися до вартості предмета закупівлі.

Визначення ціни лише за звітом оцінювача породжує створює новий простір для порушень, адже оцінювач може штучно завищувати вартість дуже вживаного пікапа за домовленістю з постачальником. Тож варто залучати до оцінки лише перевірених суб’єктів оціночної діяльності. Проте найкращим варіантом була б розробка на законодавчому рівні рекомендацій для оцінювачів, які працюють із військовою технікою, аби мінімізувати розбіжності у визначенні вартості специфічних транспортних засобів, таких як пікапи після військового «апгрейду».

Хвилює також і статус замовника, адже відповідно до змін не кожна військова частина має право на такі договори. Якщо договір укладено частиною без відповідного дозволу державного замовника у сфері оборони, такий правочин може бути визнаний недійсним із відповідними наслідками для посадових осіб. Право на пряму закупівлю мають тільки уповноважені рішеннями державних замовників у сфері оборони на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів військові частини. Замовник має отримати відповідний дозвіл від МОУ або СБУ, перш ніж купляти вживані авто.

Прийняті зміни не відкривають дверей до будь-яких витрат на авто, це лише новий інструмент де вибір і оплата вживаного багі або пікапу мають бути підтверджені звітом незалежного оцінювача.

