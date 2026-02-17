Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С самого начала полномасштабной войны транспорт на передовой — это не просто необходимость, а средство для выживания, обеспечивающее военных маневренностью, скоростью и возможностью эвакуировать раненых. Сегодня каждая воинская часть так же нуждается в новых пикапах или внедорожниках для эвакуаций, подвоза БК и для разведки. На практике на передовую отправляются уже подержанные машины или те, что приехали из-за границы специально для военных нужд. И если такой транспорт поступает не от волонтеров, воинская часть закупает его самостоятельно, по процедуре, предусмотренной в постановлении КМУ от 12 октября 2022 года № 1178 «Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены».

Учитывая динамику возникновения потребностей на фронте — действующий процесс закупки транспорта слишком бюрократизированный. 16 февраля 2026 года Правительство приняло Постановление № 200, которое меняет правила игры для оборонных заказчиков. Соответствующие изменения вносятся в пункт 13 постановления № 1178 и касаются исключительно воинских частей, которые уполномочены государственными заказчиками в сфере обороны на осуществление закупок. Теперь командир части или уполномоченное лицо может найти необходимый пикап на вторичном рынке и выкупить его напрямую, при условии, что это предусмотрено штатно-табельной потребностью.

Изменениями четко определен перечень транспортных средств, которые можно приобрести без тендера: микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, в частности с типом кузова пикап, мотоциклы и мотовездеходы, квадроциклы и даже багги. Кроме того, предусмотрена и возможность приобретения техники с электрическими или гибридными силовыми установками, что весьма важно для обеспечения бесшумных групп, например для разведки. Остается еще вопрос полного оснащения воинских частей источниками бесперебойного питания.

Что касается правил приобретения транспорта по прямому договору — еще раз отметим, обязательным условием для осуществления такой закупки является наличие штатно-табельной потребности в таких транспортных средствах у конкретной воинской части. Поскольку стандартного аукциона в системе Prozorro проходить не будет, правительство предложило определять стоимость подержанного транспорта на основании отчета об оценке имущества. Услуги субъекта оценочной деятельности будут включаться в стоимость предмета закупки.

Определение цены только по отчету оценщика порождает и создает новое пространство для нарушений, ведь оценщик может искусственно завышать стоимость сильно подержанного пикапа по договоренности с поставщиком. Поэтому стоит привлекать к оценке только проверенных субъектов оценочной деятельности. Тем не менее, лучшим вариантом была бы разработка на законодательном уровне рекомендаций для оценщиков, работающих с военной техникой, чтобы минимизировать расхождения в определении стоимости специфических транспортных средств, таких как пикапы после военного «апгрейда».

Беспокоит также и статус заказчика, ведь согласно изменениям не каждая воинская часть имеет право на такие договоры. Если договор заключен частью без соответствующего разрешения государственного заказчика в сфере обороны, такая сделка может быть признана недействительной со всеми вытекающими последствиями для должностных лиц. Право на прямую закупку имеют только уполномоченные решениями государственных заказчиков в сфере обороны на осуществление оборонных закупок и заключение государственных контрактов воинские части. Заказчик должен получить соответствующее разрешение от МОУ или СБУ, прежде чем покупать подержанные авто.

Принятые изменения не открывают двери для любых расходов на авто, это лишь новый инструмент, где выбор и оплата подержанного багги или пикапа должны быть подтверждены отчетом независимого оценщика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.