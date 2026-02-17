  1. В Україні

15 тисяч доларів за виїзд: на Львівщині чоловіків переправляли за кордон за паспортами 70- та 77-річних людей, які померли

19:15, 17 лютого 2026
Схему організував інспектор митного оформлення разом із прикордонником та водієм.
На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, її організував інспектор митного оформлення. Він залучив знайомого водія з правом виїзду та інспектора прикордонної служби, який забезпечував безперешкодний контроль.

Чоловіків, які не мали законних підстав для перетину кордону, перевозили за паспортами літніх людей. Серед них були документи 70-річного померлого батька митника та 77-річного родича водія. Уже на території інших держав чоловіки користувалися власними паспортами.

Вартість такої послуги становила 15 тисяч доларів з особи.

Встановлено, що таким способом незаконно переправили щонайменше трьох осіб, серед яких військовослужбовець, який перебував у СЗЧ.

Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони, два автомобілі та інші докази. На вилучене майно накладено арешт.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону усім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: митнику і цивільному спільнику - тримання під вартою із можливістю застави понад 1,6 млн грн та 884 тис. грн відповідно. Митника також відсторонено від посади. Стосовно прикордонника вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Триває встановлення повного кола осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності, та перевірка інших можливих епізодів.

Львів хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

