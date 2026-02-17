  1. В Украине

15 тысяч долларов за выезд: во Львовской области мужчин переправляли за границу по паспортам 70- и 77-летних людей, которые умерли

19:15, 17 февраля 2026
Схему организовал инспектор таможенного оформления вместе с пограничником и водителем.
Во Львовской области правоохранители раскрыли схему незаконного пересечения границы с использованием паспортов умерших. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, ее организовал инспектор таможенного оформления. Он привлек знакомого водителя с правом выезда и инспектора пограничной службы, который обеспечивал беспрепятственный контроль.

Мужчин, не имевших законных оснований для пересечения границы, перевозили по паспортам пожилых людей. Среди них были документы 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника водителя. Уже на территории других государств мужчины пользовались собственными паспортами.

Стоимость такой услуги составляла 15 тысяч долларов с человека.

Установлено, что таким способом незаконно переправили как минимум трех человек, среди которых военнослужащий, находившийся в СЗЧ.

Во время обысков изъяты документы, мобильные телефоны, два автомобиля и другие доказательства. На изъятое имущество наложен арест.

Под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меры пресечения: таможеннику и гражданскому сообщнику — содержание под стражей с возможностью внесения залога свыше 1,6 млн грн и 884 тыс. грн соответственно. Таможенник также отстранен от должности. В отношении пограничника решается вопрос о мере пресечения.

Продолжается установление полного круга лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности, а также проверка других возможных эпизодов.

Львов взятка мобилизация военнообязанный пересечение границы

