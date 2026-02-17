8ААС подтвердил право военнослужащего на увольнение для ухода за отцом, указав, что произвольная форма заключения ВКК не является основанием для отказа

Суд пришел к выводу, что при отсутствии утвержденной формы медицинского документа заключение ВКК может учитываться как надлежащее доказательство потребности в постоянном уходе.

Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым признан противоправным отказ воинской части в увольнении военнослужащего со службы в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом — лицом с инвалидностью II группы.

Коллегия судей пришла к выводу, что представленные военнослужащим документы надлежащим образом подтверждают как потребность отца в постоянном постороннем уходе, так и отсутствие других лиц, которые могли бы его обеспечить. Доводы воинской части о ненадлежащем характере медицинских заключений и изменениях в законодательстве суд признал необоснованными.

Обстоятельства дела

Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел в письменном производстве апелляционную жалобу воинской части на решение Ивано-Франковский окружной административный суд от 12 мая 2025 года по делу №300/1416/25.

Истец — военнослужащий, младший сержант, обратился с рапортом об увольнении 11 февраля 2025 года. Основанием он указал подпункт «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»: необходимость осуществления постоянного ухода за отцом — лицом с инвалидностью II группы.

К рапорту были приложены:

справка МСЭК об установлении отцу инвалидности II группы бессрочно;

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о потребности в постоянном постороннем уходе;

документы о составе семьи;

доказательства отсутствия других лиц, которые могут обеспечить уход.

Воинская часть отказала в увольнении, ссылаясь на следующие аргументы:

Заключение ВКК составлено в произвольной форме и не является надлежащим медицинским документом. Заключение по форме №080-4/о подтверждает потребность в «постороннем», а не «постоянном» уходе. После изменений в законодательстве соответствующее основание для увольнения якобы отсутствует. Суд первой инстанции вмешался в дискреционные полномочия командования.

Истец обжаловал отказ в административный суд.

Решение суда первой инстанции

Ивано-Франковский окружной административный суд полностью удовлетворил иск:

признал противоправными действия воинской части по отказу в увольнении;

обязал уволить военнослужащего на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона;

взыскал с воинской части уплаченный судебный сбор.

Суд исходил из того, что:

отец истца является лицом с инвалидностью II группы;

медицинские документы подтверждают потребность в постоянном постороннем уходе;

иные члены семьи первой и второй степени родства либо отсутствуют, либо сами нуждаются в уходе;

у ответчика отсутствовала дискреция для отказа при наличии установленных законом оснований.

Оценка апелляционного суда

Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами.

1. Относительно медицинских документов

Суд подробно проанализировал нормативное регулирование деятельности МСЭК и ВКК и обратил внимание, что:

действующим законодательством не утверждена отдельная унифицированная форма документа, подтверждающего именно «постоянный уход»;

Министерство здравоохранения Украины не утвердило специальную форму такого заключения;

при отсутствии нормативно определенной формы медицинское заключение ВКК, даже составленное в произвольной форме, может учитываться наряду с другими доказательствами.

Суд разграничил понятия «посторонний уход» (характер лица, которое его осуществляет) и «постоянный уход» (продолжительность и непрерывность помощи). При этом подтверждение необходимости постоянного постороннего ухода суд признал достаточным.

2. Относительно изменений в законодательстве

Коллегия установила, что на момент подачи рапорта закон предусматривал основание для увольнения в связи с необходимостью постоянного ухода за одним из родителей — лицом с инвалидностью I или II группы, при отсутствии других обязанных лиц.

Таким образом, утверждения апеллянта об отсутствии такого основания не подтвердились.

3. Относительно других членов семьи

Суд исследовал состав семьи истца, факт расторжения брака отца и состояние здоровья других родственников.

Установлено, что сестра истца сама нуждается в постоянном уходе, внучка является несовершеннолетней и имеет инвалидность, а иных лиц, которые могли бы обеспечить уход, нет.

Таким образом, требование закона об отсутствии других членов семьи первой или второй степени родства, способных осуществлять уход, соблюдено.

4. Относительно дискреции

Апелляционный суд поддержал позицию первой инстанции: при наличии подтвержденных законом оснований командование не имеет альтернативных вариантов решения. В такой ситуации полномочия не являются дискреционными.

Окончательное решение

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия и кассационному обжалованию не подлежит, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС Украины, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

