Обучение охране труда на основном месте работы: нужно ли проходить при совместительстве
Южное межрегиональное управление Гоструда предоставило разъяснение относительно прохождения обучения по охране труда работниками-совместителями.
В ведомстве подчеркнули, что даже если работник уже прошёл обучение и проверку знаний по основному месту работы, на предприятии по совместительству он обязан пройти эту процедуру повторно. Это связано с тем, что каждый работодатель организует обучение отдельно с учётом специфики производства, условий труда и требований нормативно-правовых актов, действующих именно на данном предприятии.
Повторное обучение проводится в соответствии с функциональными обязанностями работника на новом рабочем месте. После его завершения обязательно проводится проверка знаний по охране труда по тем нормативным актам, соблюдение которых входит в обязанности работника в его деятельности.
В случае успешной сдачи проверки работнику выдается удостоверение установленного образца. Форму такого удостоверения определяет Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, утверждённое соответствующим приказом.
