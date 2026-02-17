  1. В Україні

Навчання з охорони праці за основним місцем: чи потрібно проходити за сумісництвом

21:12, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо працівник уже проходив відповідне навчання за основним місцем роботи, то при працевлаштуванні за сумісництвом він повинен знову пройти навчання та перевірку знань з охорони праці.
Навчання з охорони праці за основним місцем: чи потрібно проходити за сумісництвом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Держпраці надало роз’яснення щодо проходження навчання з охорони праці працівниками-сумісниками.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголосили, що навіть якщо працівник уже пройшов навчання та перевірку знань за основним місцем роботи, на підприємстві за сумісництвом він зобов’язаний пройти цю процедуру повторно. Це пов’язано з тим, що кожен роботодавець організовує навчання окремо з урахуванням специфіки виробництва, умов праці та вимог нормативно-правових актів, які діють саме на його підприємстві.

Повторне навчання проводиться відповідно до функціональних обов’язків працівника на новому робочому місці. Після його завершення обов’язково здійснюється перевірка знань з охорони праці за тими нормативними актами, яких працівник має дотримуватися у своїй діяльності.

У разі успішного складання перевірки працівникові видається посвідчення встановленого зразка. Форму такого посвідчення визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене відповідним наказом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]