Навчання з охорони праці за основним місцем: чи потрібно проходити за сумісництвом

Якщо працівник уже проходив відповідне навчання за основним місцем роботи, то при працевлаштуванні за сумісництвом він повинен знову пройти навчання та перевірку знань з охорони праці.

Південне міжрегіональне управління Держпраці надало роз’яснення щодо проходження навчання з охорони праці працівниками-сумісниками.

У відомстві наголосили, що навіть якщо працівник уже пройшов навчання та перевірку знань за основним місцем роботи, на підприємстві за сумісництвом він зобов’язаний пройти цю процедуру повторно. Це пов’язано з тим, що кожен роботодавець організовує навчання окремо з урахуванням специфіки виробництва, умов праці та вимог нормативно-правових актів, які діють саме на його підприємстві.

Повторне навчання проводиться відповідно до функціональних обов’язків працівника на новому робочому місці. Після його завершення обов’язково здійснюється перевірка знань з охорони праці за тими нормативними актами, яких працівник має дотримуватися у своїй діяльності.

У разі успішного складання перевірки працівникові видається посвідчення встановленого зразка. Форму такого посвідчення визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене відповідним наказом.

