В Украине ожидается подъем воды – какие области под угрозой подтоплений

Фото: ГСЧС

20-25 февраля в Украине ожидается повышение уровня воды в реках с возможными подтоплениями. Об этом сообщили в ГСЧС.

Желтый и оранжевый уровни опасности объявлены в Кировоградской области, Николаевской области, Одесской области, Харьковской области, Черкасской области, а также в Волынской области и в регионе Полесье.

Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовид, Ингул, Южный Буг на участке Александровка – Николаев, Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм), а также в суббассейне Припять.

В ГСЧС отмечают, что из-за оттепели и осадков ожидается ослабление ледового покрова и подъем воды. Возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.

