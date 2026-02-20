В Україні очікується підйом води – які області під загрозою підтоплень

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки оголошено в кількох областях через відлигу та опади.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20-25 лютого в Україні очікується підвищення рівнів води у річках із можливими підтопленнями. Про це повідомили в ДСНС.

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградська область, Миколаївська область, Одеська область, Харківська область, Черкаська область, а також на Волинська область та в регіоні Полісся.

Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг на ділянці Олександрівка – Миколаїв, Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм), а також у суббасейні Прип’ять.

У ДСНС зазначають, що через відлигу та опади очікується послаблення льодового покриву та підйом води. Можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь, господарських об’єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації в прирічкових зонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.