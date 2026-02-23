Каждый пятый импортированный подержанный автомобиль в Украине в январе — возрастом до 5 лет
22:54, 23 февраля 2026
В январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом.
В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
В целом в январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, примерно каждый пятый импортированный подержанный автомобиль был возрастом до пяти лет.
Наибольшую долю в сегменте «молодых» подержанных авто заняли бензиновые автомобили — 49%.
Также среди приобретенных авто:
- электромобили — 29%;
- гибридные модели — 15%;
- дизельные — 6%;
- автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.
Наибольшим спросом среди импортированных легковиков возрастом до 5 лет пользовались:
- Nissan Rogue — 203 авто;
- Tesla Model Y — 158;
- Mazda CX-5 — 152;
- Volkswagen Tiguan — 136;
- Tesla Model 3 — 125;
- Ford Escape — 87;
- Audi Q5 — 86;
- Jeep Compass — 69;
- Kia Niro — 66;
- Mazda CX-30 — 63.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.