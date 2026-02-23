Каждый пятый импортированный подержанный автомобиль в Украине в январе — возрастом до 5 лет

В январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом.

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

В целом в январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, примерно каждый пятый импортированный подержанный автомобиль был возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в сегменте «молодых» подержанных авто заняли бензиновые автомобили — 49%.

Также среди приобретенных авто:

электромобили — 29%;

гибридные модели — 15%;

дизельные — 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Наибольшим спросом среди импортированных легковиков возрастом до 5 лет пользовались:

Nissan Rogue — 203 авто; Tesla Model Y — 158; Mazda CX-5 — 152; Volkswagen Tiguan — 136; Tesla Model 3 — 125; Ford Escape — 87; Audi Q5 — 86; Jeep Compass — 69; Kia Niro — 66; Mazda CX-30 — 63.

