Каждый пятый импортированный подержанный автомобиль в Украине в январе — возрастом до 5 лет

22:54, 23 февраля 2026
В январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом.
В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

В целом в январе автопарк Украины пополнили 17 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, примерно каждый пятый импортированный подержанный автомобиль был возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в сегменте «молодых» подержанных авто заняли бензиновые автомобили — 49%.

Также среди приобретенных авто:

  • электромобили — 29%;
  • гибридные модели — 15%;
  • дизельные — 6%;
  • автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Наибольшим спросом среди импортированных легковиков возрастом до 5 лет пользовались:

  1. Nissan Rogue — 203 авто;
  2. Tesla Model Y — 158;
  3. Mazda CX-5 — 152;
  4. Volkswagen Tiguan — 136;
  5. Tesla Model 3 — 125;
  6. Ford Escape — 87;
  7. Audi Q5 — 86;
  8. Jeep Compass — 69;
  9. Kia Niro — 66;
  10. Mazda CX-30 — 63.

