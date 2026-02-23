Кожен п’ятий імпортований вживаний автомобіль в Україні у січні — віком до 5 років
22:54, 23 лютого 2026
У січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом.
У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
Загалом у січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом. Таким чином, приблизно кожен п’ятий імпортований уживаний автомобіль був віком до п’яти років.
Найбільшу частку в сегменті «молодих» вживаних авто охопили бензинові автомобілі — 49%.
Також серед придбаних авто:
- електромобілі — 29%;
- гібридні моделі — 15%;
- дизельні — 6%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.
Найбільший попит серед імпортованих легковиків віком до 5 років мали:
- Nissan Rogue — 203 авто;
- Tesla Model Y — 158;
- Mazda CX-5 — 152;
- Volkswagen Tiguan — 136;
- Tesla Model 3 — 125;
- Ford Escape — 87;
- Audi Q5 — 86;
- Jeep Compass — 69;
- Kia Niro — 66;
- Mazda CX-30 — 63.
