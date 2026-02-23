  1. В Україні

Кожен п’ятий імпортований вживаний автомобіль в Україні у січні — віком до 5 років

22:54, 23 лютого 2026
У січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом.
У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом у січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом. Таким чином, приблизно кожен п’ятий імпортований уживаний автомобіль був віком до п’яти років.

Найбільшу частку в сегменті «молодих» вживаних авто охопили бензинові автомобілі — 49%.

Також серед придбаних авто:

  • електромобілі — 29%;
  • гібридні моделі — 15%;
  • дизельні — 6%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найбільший попит серед імпортованих легковиків віком до 5 років мали:

  1. Nissan Rogue — 203 авто;
  2. Tesla Model Y — 158;
  3. Mazda CX-5 — 152;
  4. Volkswagen Tiguan — 136;
  5. Tesla Model 3 — 125;
  6. Ford Escape — 87;
  7. Audi Q5 — 86;
  8. Jeep Compass — 69;
  9. Kia Niro — 66;
  10. Mazda CX-30 — 63.

