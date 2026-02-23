Кожен п’ятий імпортований вживаний автомобіль в Україні у січні — віком до 5 років

У січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом.

У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом у січні автопарк України поповнили 17 тисяч легкових авто з пробігом. Таким чином, приблизно кожен п’ятий імпортований уживаний автомобіль був віком до п’яти років.

Найбільшу частку в сегменті «молодих» вживаних авто охопили бензинові автомобілі — 49%.

Також серед придбаних авто:

електромобілі — 29%;

гібридні моделі — 15%;

дизельні — 6%;

автомобілі з газобалонним обладнанням — 1%.

Найбільший попит серед імпортованих легковиків віком до 5 років мали:

Nissan Rogue — 203 авто; Tesla Model Y — 158; Mazda CX-5 — 152; Volkswagen Tiguan — 136; Tesla Model 3 — 125; Ford Escape — 87; Audi Q5 — 86; Jeep Compass — 69; Kia Niro — 66; Mazda CX-30 — 63.

