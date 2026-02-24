  1. В Украине

Деньги за неофициальные «отпуска» – в Киевской области будут судить командира воинской части

17:09, 24 февраля 2026
Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды от девяти военнослужащих.
Деньги за неофициальные «отпуска» – в Киевской области будут судить командира воинской части
В Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении командира одной из воинских частей, которого подозревают в злоупотреблении властью во время военного положения. О завершении досудебного расследования сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным правоохранителей, в течение 2023 года офицер фактически давал неофициальные разрешения на временное оставление места службы за деньги. Военнослужащие, которые хотели беспрепятственно выезжать за пределы Киевского гарнизона, перечисляли средства на его личную банковскую карту.

Следователи задокументировали 14 фактов получения неправомерной выгоды от девяти подчиненных. По версии следствия, такая практика ставила военных в зависимость от командира и подрывала военную дисциплину.

Действия обвиняемого квалифицированы по частям 1 и 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере. Обвинительный акт передан в суд, также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме этого, установлена ответственность и военнослужащих, которые передавали средства. Девяти лицам сообщено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные акты в отношении них уже находятся на рассмотрении суда.

деньги коррупция военные война ГБР отпуск

