Освобождается ли ФЛП от уплаты единого взноса за период отпуска по беременности и родам — ответ ГНС

Главное управление ГНС в Закарпатской области разъяснило вопрос освобождения физического лица – предпринимателя от уплаты единого взноса за период отпуска в связи с беременностью и родами.

В соответствии со ст. 2 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон № 504/96) право на отпуска имеют граждане Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица.

В перечне видов отпусков, определенном согласно ст. 4 Закона № 504/96, предусмотрены социальные отпуска, к которым относится, в частности, отпуск в связи с беременностью и родами.

Срок и порядок предоставления оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами определены в соответствии со ст. 17 Закона № 504/96.

Работникам, которые имеют право на социальные отпуска, предусмотренные ст. 17 и 18 Закона № 504/96, выплачивается государственная помощь на условиях, предусмотренных Законом Украины от 21 ноября 1992 года № 2811-XII «О государственной помощи семьям с детьми» и другими нормативно-правовыми актами Украины.

В то же время, согласно п. 10 ст. 11 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат, в частности, лица, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и родами и получают помощь в связи с беременностью и родами.

Согласно ст. 9 Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании от 14 января 1998 года № 16/98-ВР страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачиваются взносы (им, работодателем) на страхование, если иное не предусмотрено законодательством. Особенности исчисления страхового стажа по видам общеобязательного государственного социального страхования определяются законом.

В соответствии с п. 1 части второй ст. 8 Закона Украины от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (далее — Закон № 1105) работодатель как страхователь обязан осуществлять застрахованным лицам в случае наступления страхового случая соответствующий вид страховых выплат и предоставление социальных услуг согласно Закону № 1105.

Страховой случай (по социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности) — обстоятельство, вследствие которого застрахованное лицо или члены его семьи могут временно утратить средства к существованию и нуждаться в страховых выплатах согласно Закону № 1105.

В соответствии со ст. 13 Закона № 1105 к числу страховых выплат по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности относится помощь по беременности и родам.

Следовательно, отпуск в связи с беременностью и родами является частью трудовых отношений между работодателем и работающей у него женщиной, которая имеет право на соответствующий отпуск. Работодатель как страхователь обязан осуществлять застрахованным лицам в случае наступления страхового случая соответствующий вид страховых выплат и предоставление социальных услуг. При этом лица, находящиеся в отпуске в связи с беременностью и родами и получающие помощь по беременности и родам, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Указанные нормы законов корреспондируются с Законом Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон № 2464).

Согласно преамбуле Закона № 2464 он определяет правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса, условия и порядок его начисления и уплаты, а также полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета.

Единый взнос — консолидированный страховой взнос, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе с целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Плательщиками единого взноса являются работодатели, в частности:

– предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством, либо по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР)), в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, имеющие отдельный баланс и самостоятельно осуществляющие расчеты с застрахованными лицами;

– физические лица – предприниматели, в том числе те, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством о труде, либо по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности согласно сведениям из ЕГР);

– предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд, воинские части и органы, которые выплачивают, в частности, помощь в связи с беременностью и родами.

Согласно абзацу второму п. 1 части первой ст. 7 Закона № 2464 для плательщиков, указанных в абзаце седьмом п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464, единый взнос начисляется, в частности, на сумму помощи в связи с беременностью и родами.

Плательщиками единого взноса определены физические лица – предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (е-резидентов)).

Для плательщиков, указанных в п. 4 части первой ст. 4 Закона № 2464, база начисления единого взноса определяется в соответствии с пп. 2 и 3 части первой ст. 7 Закона № 2464 (в зависимости от выбранной системы налогообложения).

При этом лица, указанные, в частности, в п. 4 части первой ст. 4 Закона № 2464, освобождаются от уплаты за себя единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в том числе резидентом Дія Сіті, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения ими базы начисления за месяцы отчетного периода, за которые работодателем, в том числе резидентом Дія Сіті, уплачен страховой взнос за таких лиц в размере менее минимального страхового взноса. Самостоятельно определенная такими лицами база начисления не может превышать максимальную величину базы начисления единого взноса, установленную Законом № 2464. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Учитывая изложенное, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем уплачен единый взнос, в том числе начисленный на сумму помощи в связи с беременностью и родами при оформлении отпуска в связи с беременностью и родами, в размере не менее минимального страхового взноса, физическое лицо – предприниматель освобождается от уплаты за себя единого взноса. В то же время, если за отдельные периоды, на которые приходится отпуск в связи с беременностью и родами, работодателем уплачен единый взнос в размере менее минимального страхового взноса, то за такие периоды физическое лицо – предприниматель осуществляет уплату единого взноса самостоятельно на общих основаниях.

