Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах будет баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский не определился относительно участия в выборах после войны, но готов баллотироваться в случае перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов при условии обеспечения безопасности и допустил свое участие в них, если они состоятся во время войны, однако не принял решения относительно баллотирования после наступления мира. Об этом он сказал в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD), пишет «Интерфакс-Украина».

«Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Помогите нам с безопасностью для проведения выборов, обеспечьте нам перемирие на это время.

Что на это ответит Трамп? Ну, пока что американцы не могут договориться с россиянами о перемирии», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что вопрос выборов является внутренним делом Украины, и решать его должен украинский народ, а не другие государства.

Он также отметил, что парламент и общество в настоящее время не поддерживают проведение выборов, однако это может измениться в случае установления перемирия.

В то же время Президент заявил, что его решение об участии в выборах будет зависеть от ситуации в стране.

«Если оно (государство — ред.) будет в состоянии войны, то это одна ситуация. Тогда да. Но если будет мир, то не знаю. Это не «да», но и не «нет»», — сказал он.

Зеленский добавил, что баллотировался на один президентский срок и до сих пор находится в его пределах, а его продление связано с войной, а не с его личным решением.

«Для нас просто важно, чтобы война закончилась и мы могли быть уверены, что она действительно закончилась. Сегодня может случиться так, что будет заключено лишь перемирие. Это может произойти просто так, без нашего желания.

Могут быть гарантии, при которых не будет уверенности, что Россия снова не вторгнется… Но если будет просто перемирие на время выборов, чтобы россияне могли подготовиться, если они тем или иным образом устранят меня с пути, ведь есть разные возможности… Они пытались. И они еще не отказались от этого желания», — добавил Зеленский.

