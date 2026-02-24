  1. В Украине

Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах будет баллотироваться на второй срок

15:29, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский не определился относительно участия в выборах после войны, но готов баллотироваться в случае перемирия.
Зеленский объяснил, при каких обстоятельствах будет баллотироваться на второй срок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов при условии обеспечения безопасности и допустил свое участие в них, если они состоятся во время войны, однако не принял решения относительно баллотирования после наступления мира. Об этом он сказал в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD), пишет «Интерфакс-Украина».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Помогите нам с безопасностью для проведения выборов, обеспечьте нам перемирие на это время.

Что на это ответит Трамп? Ну, пока что американцы не могут договориться с россиянами о перемирии», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что вопрос выборов является внутренним делом Украины, и решать его должен украинский народ, а не другие государства.

Он также отметил, что парламент и общество в настоящее время не поддерживают проведение выборов, однако это может измениться в случае установления перемирия.

В то же время Президент заявил, что его решение об участии в выборах будет зависеть от ситуации в стране.

«Если оно (государство — ред.) будет в состоянии войны, то это одна ситуация. Тогда да. Но если будет мир, то не знаю. Это не «да», но и не «нет»», — сказал он.

Зеленский добавил, что баллотировался на один президентский срок и до сих пор находится в его пределах, а его продление связано с войной, а не с его личным решением.

«Для нас просто важно, чтобы война закончилась и мы могли быть уверены, что она действительно закончилась. Сегодня может случиться так, что будет заключено лишь перемирие. Это может произойти просто так, без нашего желания.

Могут быть гарантии, при которых не будет уверенности, что Россия снова не вторгнется… Но если будет просто перемирие на время выборов, чтобы россияне могли подготовиться, если они тем или иным образом устранят меня с пути, ведь есть разные возможности… Они пытались. И они еще не отказались от этого желания», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

ГНЕУ раскритиковало часть норм семейного права в проекте нового Гражданского кодекса

В заключении эксперты обратили внимание как на положительные новеллы семейного блока проекта, так и на ряд спорных положений, требующих дополнительного обоснования.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Высший совет правосудия поддержал 4 кандидатуры на должности судей Черниговского и Житомирского апелляционных судов

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении четырех судей в апелляционные суды Чернигова и Житомира

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]