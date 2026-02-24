  1. В Украине

Вместо 15 лет — пожизненное: в Житомирской области суд пересмотрел приговор за двойное убийство

23:12, 24 февраля 2026
В Житомирской области мужчине, который в 2024 году во время семейного празднования убил сожительницу и ее мать, апелляционный суд заменил 15 лет заключения на пожизненное лишение свободы.
В Житомирской области мужчине назначили пожизненное лишение свободы за убийство жены и тёщи. Ранее суд первой инстанции определил наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что такой приговор является слишком мягким, и ужесточила его. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В июле 2024 года в Житомирской области 45-летний мужчина во время празднования собственного дня рождения лишил жизни сожительницу и её мать.

«На семейном празднике тёща заступилась за дочь, которая жаловалась на оскорбления и избиения со стороны мужчины. В ходе ссоры он схватил нож и нанёс им значительное количество ударов потерпевшим, в том числе в жизненно важные органы. Обе женщины скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина забил доской дверь в помещение, где произошли убийства», — рассказали в прокуратуре.

У гражданской жены мужчины остался 9-летний сын. Утром после убийства, пока отчим не заколотил дверь, мальчик увидел тела матери и бабушки.

«Он очень испугался, замкнулся в себе и никому об этом не рассказал», — отмечают в прокуратуре.

После убийства мужчина убеждал пасынка и соседей, что с его женой и тёщей всё в порядке: утверждал, что они уехали в Запорожье, а сам якобы покупал для них мороженое в местном магазине.

Тем не менее через несколько дней соседи обнаружили тела убитых и обратились в правоохранительные органы.

В суде мужчина не признал своей вины. Летом 2025 года его приговорили к 15 годам лишения свободы. Также суд постановил выплатить сыну погибшей 10 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

Прокурор обжаловал приговор, указав на его чрезмерную мягкость. В результате в начале 2026 года Житомирский апелляционный суд пересмотрел дело и вынес новое решение — назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

суд прокуратура убийство приговор Житомирская область офис генерального прокурора

