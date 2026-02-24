  1. В Украине

25 февраля в большинстве регионов будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

17:31, 24 февраля 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

