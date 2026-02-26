  1. В Украине

Е-документооборот с налоговой: какой алгоритм обмена документами и когда прекращается

08:30, 26 февраля 2026
Налоговая служба проинформировала о порядке функционирования электронного документооборота с налогоплательщиками и случаях его автоматического прекращения в соответствии с законодательством.
Государственная налоговая служба сообщает, что благодаря цифровизации взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами стало более оперативным и удобным. Электронные сервисы упростили обмен информацией и сократили время получения налоговых услуг.

Как это работает

Электронный документооборот осуществляется в соответствии с законами Украины об электронных документах, электронной идентификации и Налоговым кодексом.

Плательщик становится участником электронного документооборота после направления первого любого электронного документа в установленном формате.

Руководитель предприятия определяет перечень уполномоченных лиц, которые имеют право подписывать, направлять и получать документы от имени компании через Электронный кабинет.

Когда электронный документооборот прекращается?

Система автоматически завершает электронный документооборот в следующих случаях:

  • получение информации от квалифицированных поставщиков о завершении или отмене сертификата электронной подписи руководителя;
  • смена руководителя предприятия в соответствии с ЕГР;
  • прекращение юридического лица;
  • прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя либо независимой профессиональной деятельности физического лица;
  • смерть руководителя, что подтверждено закрытием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Таким образом, электронный документооборот обеспечивает быстрый, безопасный и прозрачный контакт между бизнесом и налоговой, а система автоматически реагирует на изменения в юридическом статусе плательщика.

