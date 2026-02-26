Е-документооборот с налоговой: какой алгоритм обмена документами и когда прекращается
Государственная налоговая служба сообщает, что благодаря цифровизации взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами стало более оперативным и удобным. Электронные сервисы упростили обмен информацией и сократили время получения налоговых услуг.
Как это работает
Электронный документооборот осуществляется в соответствии с законами Украины об электронных документах, электронной идентификации и Налоговым кодексом.
Плательщик становится участником электронного документооборота после направления первого любого электронного документа в установленном формате.
Руководитель предприятия определяет перечень уполномоченных лиц, которые имеют право подписывать, направлять и получать документы от имени компании через Электронный кабинет.
Когда электронный документооборот прекращается?
Система автоматически завершает электронный документооборот в следующих случаях:
- получение информации от квалифицированных поставщиков о завершении или отмене сертификата электронной подписи руководителя;
- смена руководителя предприятия в соответствии с ЕГР;
- прекращение юридического лица;
- прекращение предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя либо независимой профессиональной деятельности физического лица;
- смерть руководителя, что подтверждено закрытием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Таким образом, электронный документооборот обеспечивает быстрый, безопасный и прозрачный контакт между бизнесом и налоговой, а система автоматически реагирует на изменения в юридическом статусе плательщика.
