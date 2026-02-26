  1. В Україні

Е-документообіг з податковою: який алгоритм обміну документами та коли припиняється

08:30, 26 лютого 2026
Податкова служба поінформувала про порядок функціонування електронного документообігу з платниками податків та випадки його автоматичного припинення відповідно до законодавства.
Е-документообіг з податковою: який алгоритм обміну документами та коли припиняється
Державна податкова служба повідомляє, що завдяки цифровізації взаємодія платників податків із податковими органами стала оперативнішою та зручнішою. Електронні сервіси спростили обмін інформацією та скоротили час отримання податкових послуг.

Як це працює

  • Електронний документообіг здійснюється відповідно до законів України про електронні документи, електронну ідентифікацію та Податкового кодексу.
  • Платник стає учасником електронного документообігу після надсилання першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі.
  • Керівник підприємства визначає перелік уповноважених осіб, які мають право підписувати, надсилати та отримувати документи від імені компанії через Електронний кабінет.

Коли електронний документообіг припиняється?

Система автоматично завершує електронний документообіг у таких випадках:

  • отримання інформації від кваліфікованих надавачів про закінчення або скасування сертифікату електронного підпису керівника;
  • зміна керівника підприємства відповідно до ЄДР;
  • припинення юридичної особи;
  • припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
  • смерть керівника, що підтверджено закриттям реєстраційного номера облікової картки платника.

Таким чином, електронний документообіг забезпечує швидкий, безпечний та прозорий контакт між бізнесом і податковою, а система автоматично реагує на зміни в юридичному статусі платника.

