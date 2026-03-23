В Киеве мужчина в состоянии опьянения сбил 18-летнего водителя электроскутера: автомобиль перевернулся на крышу

В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим — водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии опьянения, наехал на водителя электроскутера. Об этом сообщили в полиции Киева.

Авария произошла на бульваре Леся Курбаса. По данным правоохранителей, 26-летний водитель автомобиля Chevrolet при перестроении в другую полосу не справился с управлением и совершил наезд на 18-летнего водителя электроскутера.

В результате ДТП пострадавшего с переломами обеих ног госпитализировали в больницу.

Водителя автомобиля задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проверка на состояние опьянения показала 0,98 промилле алкоголя в его крови.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

