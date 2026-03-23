У Києві чоловік напідпитку збив 18-річного водія електроскутера: авто перекинулося на дах

У Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим — водій легковика, перебуваючи у стані сп’яніння, наїхав на кермувальника електроскутера. Про це повідомили у поліції Києва.

Аварія сталася на бульварі Леся Курбаса. За даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Chevrolet під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера.

Унаслідок ДТП постраждалого з переломами обох ніг госпіталізували до лікарні.

Водія автомобіля затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевірка на стан сп’яніння показала 0,98 проміле алкоголю в його крові.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

